Torre Annunziata – Iniziativa di due giorni del PD per ricordare le vittime di mafia e camorra

Venerdì 20 e Sabato 21 Marzo il Presidio di Libera di Torre Annunziata ha promosso delle importanti iniziative per le giornate dell’impegno contro la camorra e per ricordare le vittime innocenti di mafia e camorra.E’ importante, anche in questo particolare momento,mantenere alto l’impegno civile e democratico contro le organizzazioni criminali specie in una realtà difficile come la nostra città.La crisi economica rischia di favorire le mafie se lo stato e tutte le istituzioni non sono attente ed efficaci in questa direzione è indispensabile continuare l’azione per utilizzare i beni confiscati alla camorra per un uso sociale a partire da Palazzo Fienga.E’ significativo che la Giunta comunale proprio in questi giorni abbia adottato un nuovo piano anticorruzione su proposta del Vice-Sindaco Lorenzo Diana per rafforzare i controlli di legalità e contro possibili infiltrazioni negli appalti e nelle forniture.nelle prossime settimane bisognerà proseguire il confronto con le Associazioni e le forze sociali per diffondere la cultura della legalità e per combattere le vecchie e nuove povertà.

PD circolo di Torre Annunziata