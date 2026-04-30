Torre Annunziata – Incontro tra gli studenti delle Scuole Primarie e la Capitaneria di Porto: dialogo, legalità e cultura del mare

Nell’ambito del percorso formativo già avviato lo scorso 10 Aprile con la celebrazione della Giornata del mare, l’Autorità marittima di Torre Annunziata, nelle mattinate del 16 e del 23 Aprile, ha incontrato circa 200 alunni della Scuola Elementare IV Circolo “C.N. CESARO” e dell’Istituto Comprensivo “ALFIERI” con lo scopo di promuovere la cultura della legalità, il rispetto dell’ambiente marino e la conoscenza delle attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera a tutela dello stesso.

Durante la visita agli Uffici dell’Autorità Marittima gli studenti della Scuola Elementare IV Circolo “C.N. CESARO” hanno avuto l’opportunità di incontrare il personale in servizio, hanno visitato la sala operativa – cuore pulsante del soccorso e controllo marittimo – e hanno “toccato con mano” la realtà operativa del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che ha tra i suoi principali obiettivi la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela del mare e dell’ecosistema marino, la sicurezza della navigazione e dei trasporti ed i controlli sulla filiera dei prodotti ittici. L’iniziativa è stata arricchita da momenti di dialogo e confronto con i piccoli alunni che hanno sollevato domande e manifestato vivo interesse anche per i confronti con i pescatori presso la banchina di Crocelle e con il personale della SOLACEM S.p.a. che si è offerto di illustrare il ciclo del grano caricato nei Silos di Torre Annunziata.

Successivamente l’attività è continuata presso l’Istituto Comprensivo “ALFIERI”, dove il personale della Guardia Costiera ha incontrato gli alunni delle classi di 5a primaria che hanno partecipato con grande fervore alla visione dei video e all’illustrazione delle informazioni sulla legalità, sulla salvaguardia dell’ambiente marino dalle diverse fonti di

inquinamento e l’impatto delle attività umane sulla fauna e flora marina, descrivendo i comportamenti virtuosi che ciascun individuo può mettere in atto per tutelare il mare.

Le citate attività sono state rese possibili grazie al forte interessamento e alla collaborazione delle Dirigenti Scolastiche della Scuola Elementare IV Circolo “C.N. CESARO”, Prof.ssa Maria PISCIUNERI e dell’Istituto Comprensivo “ALFIERI”, Prof.ssa Ersilia BUONOCORE, che hanno espresso grande soddisfazione e hanno ringraziato il Comandante e il personale della Guardia Costiera di Torre Annunziata per la disponibilità e l’impegno profuso allo scopo di avvicinare sempre di più i giovani studenti alle istituzioni, rafforzando il loro senso di appartenenza alla comunità e facendo vivere loro una meravigliosa esperienza.

Gli eventi si sono conclusi con l’auspicio di future collaborazioni, nella convinzione che il dialogo tra scuola e istituzioni rappresenti un pilastro fondamentale per la crescita culturale e civica degli alunni.