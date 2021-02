Torre Annunziata – Incontro Comune – Novartis su innovazione, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, politiche giovanili e del lavoro

«Dall’incontro è emersa una piena identità di vedute sui temi in discussione – dichiarano il sindaco Ascione e l’assessore Caputo -. In particolare sulla convinzione che l’occupabilità dei giovani del territorio sia il vero obiettivo cui deve tendere la formazione delle nuove leve, attraverso percorsi sempre più multidisciplinari, dinamici e trasversali. Novartis è una eccellenza a livello mondiale con radici ben salde a Torre Annunziata, e da oggi ci impegniamo ancora di più in una collaborazione istituzionale volta ad azioni concrete per il bene del territorio oplontino».