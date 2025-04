Torre Annunziata – Incendia un motociclo e minaccia di far esplodere uno stabile: arrestato 56enne

Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per incendio doloso un 56enne oplontino con precedenti di polizia anche specifici; lo stesso è stato, altresì, denunciato per procurato allarme.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Avallone a Torre Annunziata per la segnalazione di un incendio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato una squadra di Vigili del Fuoco intenta a spegnere le fiamme provenienti da un motociclo parcheggiato nei pressi di uno stabile, i cui condomini si stavano riversando in strada.

Gli operatori, mentre provvedevano a mettere in sicurezza le persone, hanno notato un soggetto che, in quel momento, è sceso da un appartamento con una bombola di gpl legata al collo e, dopo essersi fermato all’ingresso della palazzina, ha iniziato a minacciare i presenti con un accendino dichiarando il suo intento di far esplodere l’edificio; gli agenti hanno provato immediatamente ad avvicinarsi al prevenuto ma lo stesso è salito repentinamente nel suo appartamento e, affacciandosi dalla finestra, ha continuato a minacciare le persone in strada facendo notare la fuoriuscita del gas dalla bombola.

poliziotti, con l’ausilio di altre volanti dello stesso Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno fatto evacuare tutti i condomini dallo stabile ed hanno cinturato l’area per mettere in sicurezza i passanti; inoltre, dopo aver provato a far desistere l’uomo dal suo intento, con l’ausilio di personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento) e di due negoziatori della Questura di Napoli, gli operatori sono entrati nella sua abitazione e l’hanno bloccato.

Infine, gli operatori hanno accertato che il predetto aveva incendiato il motociclo sotto l’edificio; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.