Torre Annunziata- Il Liceo De Chirico porta in scena ‘La Nouvelle Novella, di poi, dopo, cosa, alla scoperta dell’io’

È andato in scena al teatro Don Bosco dei Salesiani di Torre Annunziata lo spettacolo “La nouvelle novella, di poi, dopo, cosa, alla scoperta dell’io”, una rappresentazione teatrale che si inserisce nel percorso “Ciak si …pario” del Liceo Artistico e delle Scienze Umane Giorgio De Chirico.

È l’unione di due corsi pomeridiani tenuti dalle docenti Marilena Sorrentino, per la parte teatrale, e Mariangela Leo per la scenografia.

La commedia è stata immaginata negli attimi che vanno dall’ingresso in aula di una professoressa all’appello. Sono state messe in scena tutte le ansie, i timori, le aspettative, le problematiche e le gioie che gli alunni vivono quotidianamente. I temi trattati sono tra i più attuali: dall’immigrazione, alle diversità di genere, fino al bullismo e cyberbullismo. In particolare è stato messo in evidenza come il mondo virtuale, spesso, venga preso troppo sul serio dagli adolescenti, che vivono come una sconfitta un contenuto pubblicato con pochi “like”. Toccante è stata la scena sul cyberbullismo, che ha posto l’attenzione sui rischi e sulle ricadute che un contenuto on-line possa avere sui ragazzi.

Uno spettacolo di qualità, impreziosito da rappresentazioni canore con interpretazioni di brani di Vecchioni (Sogna ragazzo sogna) e Battiato (La cura), balletti e mimi.

Nel suo intervento introduttivo la professoressa Marilena Sorrentino ha voluto sottolineare che sono state affrontate tematiche adolescenziali serie ed importanti: “Probabilmente alla fine leggerete un’utopia, non avrete tutti i torti, ma a quella linfa vitale, tante volte aspiriamo, talvolta distaccati, talvolta traditori, altre volte conquistatori”.

Lo spettacolo andato in scena è un vero manifesto all’inclusione, sia nei contenuti che nei fatti. Il Liceo De Chirico è da sempre un istituto scolastico sensibile alle tematiche inclusive. Un processo, iniziato dall’ex Dirigente Scolastico Felicio Izzo, che sta trovando continuità con la Dirigente Rosalba Robello, che ha saluto tutti gli alunni, i docenti e i genitori presenti.

Interpetri:

Ilenia Avvoltoio, Gabriel Costabile, Gloria di Paolo, Andrea Gallo, Gaia Izzo, Maria Rita Leveque, Angela Lombardo, Luisa Marasca, Manola Mosca, Lina Nasti, Sami Nemar, Nancy Palumbo, Simone Rainone, Raffaella Sannino, Chiara Sorrentino, Francesca Sorrentino, Virginia Sorrentino, Giorgia Zermino.

Presentatori:

Serena Avossa, Vittorio Falibretti

Cantanti:

Maria Chiara Pastore, Vittorio Falibretti,

Mimo:

Simona Servillo

Corpo di ballo “La colla”

Maria Chiara Pastore, Vittorio Falibretti, Lidia Scognamiglio, Valeria Vitiello

Scenografia:

Annarita Borriello, Lara Bove, Alessandra Brenzini, Annarita D’Auria, Francesca Del Gaudio, Valentina Lubrino, Annabella Manzo, Annarita Marino, Mina Palombo, Marika Santonastasio, Davide Vitiello.

I ringraziamenti finali della tutor a:

Tutto il personale ATA, Giusy Amoruso e Salvatore De Nicola (III E per l’accoglienza), Prof. Aurelio Talpa (per la logistica scenografica), la V C sezione grafica (per gli inviti, manifesti e brochure), Giuseppe Forcella (video e fotografia), Giovanni Farnese (audio), Giovanni Manzo (service), Don Vito Pepe (Direttore del Centro Don Bosco) e Prof. Rosalba Robello (Dirigente del De Chirico).