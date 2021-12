Torre Annunziata – Il 4 gennaio Open Day vaccinale per bambini al 4° Circolo Didattico “C. N. Cesaro”

Vaccinazioni anti Sars Cov-2 per i bambini nella fascia d’età compresa tra 5 ed 11 anni. L’open day si svolgerà martedì 4 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il 4 Circolo Didattico “C. N. Cesaro” di Torre Annunziata, sito in via Vittorio Veneto 441.

Per velocizzare l’accesso ai box vaccinali è preferibile effettuare la registrazione alla piattaforma http://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. E’ necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria.