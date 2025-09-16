Torre Annunziata – Il 3 ottobre l’incontro Ancore della legalità 2025 – Il Paese Italia: stragi, strategie e poteri deviati

A Torre Annunziata: incontro-dibattito sulle pagine oscure della storia italiana Ancore della legalità 2025 – Il Paese Italia: stragi, strategie e poteri deviati Venerdì 3 ottobre 2025 a partire dalle ore 10:30, si terrà all’Istituto G.Marconi di Torre Annunziata un evento dedicato al tema dei poteri deviati interni allo Stato italiano.

Il Movimento delle Agende Rosse gruppo “G.Siani” di Torre Annunziata , promuove l’evento che si propone di presentare alla città due volumi; “Poteri occulti” di Luigi De Magistris e “La strategia parallela” degli autori Michele Riccio ed Anna Vinci saranno presenti Luigi De Magistris giurista ed ex magistrato già sindaco di Napoli, Michele Riccio generale dell’arma dei carabinieri la cui storia professionale ci racconta di intrecci tra pezzi deviati dello Stato, massonerie e criminalità organizzata, passando attraverso fatti di cronaca nera che hanno segnato la storia d’Italia, Anna Vinci giornalista, scrittrice autrice di saggi e romanzi e biografa di Tina Anselmi.

A condurre l’incontro Giuseppe Galasso coordinatore per la città di Siena del Movimento delle Agende Rosse.

Una tematica quella scelta, si legge in una nota del Movimento, ricca di informazioni poco conosciute che aiuteranno lo spettatore/ascoltatore a chiarire le dinamiche che stanno dietro la

storia delle stragi che hanno macchiato l’Italia.

Un momento di incontro per i cittadini, i giovani, le associazioni, le scuole, le parrocchie, le istituzioni affinchè sempre più solide, “Le ancore della legalità”, possano regalare con la presenza di ospiti di rilievo, che idealmente hanno legato e continueranno a legare il proprio nome alla città di Torre Annunziata momenti di riflessione ed approfondimento.