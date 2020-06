Torre Annunziata – Il 3 giugno riapre Villa del Parnaso, tutto rimandato per la Villa Comunale

Sarà riaperta al pubblico, a partire da mercoledì 3 giugno, Villa del Parnaso. Il provvedimento di chiusura era stato disposto in seguito alla diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si ricorda alla cittadinanza di evitare la formazione di assembramenti, di indossare la mascherina e di rispettare le misure di distanziamento sociale.

Bisognerà ancora attendere, invece, per la Villa Comunale. Sono in corso in queste ore, infatti, alcune verifiche sullo stato di manutenzione dei luoghi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. La riapertura, per il momento, è rimandata a data da destinarsi.