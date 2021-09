Torre Annunziata – Guasto improvviso, rubinetti a secco. Ecco le zone

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE ANNUNZIATA:

Corso Garibaldi,

Corso Umberto I,

Corso Vittorio Emanuele III,

Largo Crocelle,

Largo Fabbrica D’armi,

Largo Ferriera Vecchia,

Largo Macello,

Piazza Battisti,

Piazza Cesaro,

Piazza De Nicola,

Piazza Giovanni XXIII,

Piazza Matteotti,

Piazza Morrone,

Piazza Nicotera,

Portico Orfanotrofio Comunale,

Rampa Mugnai,

Rampa Porto,

Riviera Caracciolo,

Via Agricoltori,

Via Alfani,

Via Alighieri,

Via Antonio Bucca,

Via Arpaia,

Via Asilo Infantile,

Via Aurora,

Via Avallone,

Via Bertone,

Via Boselli,

Via Caccia,

Via Caravelli,

Via Carducci,

Via Castello,

Via Cesaro,

Via Cipresso,

Via Cirillo,

Via Commercio,

Via Costa,

Via D’Alagno,

Via D’Angiò,

Via De Gennaro,

Via De Simone,

Via Dei Mille,

Via Della Fortuna,

Via Delle Quattro Giornate,

Via Delle Vigne,

Via Eolo,

Via Federico Talamo,

Via Fiume,

Via Fusco,

Via Gambardella,

Via Garofano,

Via Gasometro,

Via Giardino,

Via Iacono,

Via IV Novembre,

Via Lava,

Via Lazzaretto,

Via Lebano,

Via Magnolia,

Via Maresca,

Via Margherita Di Savoia,

Via Molini Idraulici,

Via Molo di Levante,

Via Morrone,

Via Nazionale,

Via Oplonti,

Via Pagano,

Via Parini,

Via Pescatori,

Via Pimentel,

Via Poerio,

Via Pompei,

Via Pontenuovo,

Via Porto,

Via Prigioni,

Via Rame,

Via Rocco,

Via Sabotino,

Via Sambuco,

Via Sandulli,

Via Santa Lucia,

Via Scuola,

Via Sepolcri,

Via Simonetti,

Via Staiano,

Via Stamperia,

Via Tagliamonte,

Via Tagliapietra,

Via Toselli,

Via Veneto,

Via Vittorio Emanuele II,

Via Volta,

Via XXI Gennaio,

Via XXIV Maggio,

Via Zuppetta,

Via Murat,

Viale Marconi,

Vico Fucine.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20:00 di mercoledì 1 settembre 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.