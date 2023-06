Torre Annunziata- Grande successo di ‘Insieme Preveniamo’ per la prevenzione del tumore al seno

GRANDE SUCCESSO DELL’EVENTO “INSIEME PREVENIAMO” DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

Ha riscosso grande successo l’evento “Insieme preveniamo” dedicato alla prevenzione del tumore al seno che si è svolto ieri mattina nei locali della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Torre Annunziata. Una intensa mattinata dedicata alla promozione della salute organizzata dall’Associazione La Fenice Vulcanica unitamente al Centro Antiviolenza ti ascolto di Boscotrecase, con la preziosa collaborazione dei medici Mario Trerè, Andrea Paolillo e Caterina Trerè. Sono state oltre quaranta le donne che si sono sottoposte allo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario.

“Essere vicino alle donne è la nostra priorità, e ogni qualvolta abbiamo l’occasione ci prodighiamo affinché ciò avvenga – ha commentato Angela Losciale, presidente dell’Associazione”.

Soddisfatto per il buon esito dell’evento il chirurgo Mario Trerè che ha dichiarato “E’ particolarmente utile l’organizzazione di questi eventi in un momento in cui sembra che le strutture sanitarie siano lontane ed inaccessibili ai pazienti. Sono questi gli eventi divulgatori di una buona educazione preventiva”.

Intanto, l’Associazione La Fenice Vulcanica insieme al Centro Antiviolenza ti ascolto di Boscotrecase danno appuntamento a breve per una giornata dedicata alla prevenzione del melanoma.