Torre Annunziata- Gori risponde al Sindaco sugli scarichi in mare: “Nessuna correlazione con eventuali malfunzionamenti delle reti e impianti fognari gestiti da Gori”

“In merito alla nota del Sindaco di Torre Annunziata del 12 agosto, relativa a presunti scarichi in mare, si evidenzia che da sopralluoghi e accertamenti tecnici effettuati dal nostro personale congiuntamente con le autorità territoriali, ed estesi anche alle infrastrutture fognarie ricadenti nel comune di Torre Del Greco, non vi è alcuna correlazione tra l’evento verificatosi ed eventuali malfunzionamenti delle reti e impianti fognari gestiti da Gori. Al fine di individuare cause e natura degli sversamenti, i nostri tecnici invitano l’ente comunale a fare richiesta al Dipartimento Provinciale di Napoli dell’ARPAC di effettuare specifici prelievi di campioni d’acqua da sottoporre a controllo analitico.” Queste le precisazioni diramate dalla GORI in una nota per la stampa.