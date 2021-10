Torre Annunziata – Furto in una scuola, arrestato 28enne

Ieri sera, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cavour per la segnalazione di rumori sospetti provenienti da un istituto scolastico.

Gli operatori, una volta all’interno dell’edificio, hanno sorpreso due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga e, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarne uno mentre l’altro, dopo aver aggredito un poliziotto, ha fatto perdere le proprie tracce.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che i due, poco prima, avevano danneggiato diverse porte e messo a soqquadro alcuni locali della scuola.

F.F, 28enne di Cava dei Tirreni con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.