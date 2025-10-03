Torre Annunziata – Fermato un 39enne marocchino per tentato omicidio

Nel pomeriggio di oggi, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di PG un 39enne marocchino in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Nello specifico, questa mattina, personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Colombo a Torre Annunziata, nei pressi dei giardinetti, per la segnalazione di una persona gravemente ferita al collo mediante arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il soggetto ferito, di origini nigeriane, era già stato trasportato da personale del 118, dapprima presso l’ospedale di Castellammare di Stabia per poi essere tradotto all’ospedale del Mare in codice rosso. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittima sarebbe stata aggredita a seguito di una lite avvenuta in spiaggia con un altro soggetto.

Pertanto, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, a seguito di attività investigative opportunamente esperite, hanno prontamente individuato e rintracciato il presunto aggressore all’interno di un ex stabilimento balneare diroccato. L’uomo è stato, quindi, sottoposto a fermo di pg, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Facendo seguito al comunicato stampa precedentemente inviato, relativo al fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di un 39enne marocchino, in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio si comunica che, nel prosieguo delle attività investigative, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico di una donna di orgini ucraine, ritenuta responsabile in concorso del tentato omicidio perpretato nella mattinata odierna, a Torre Annunziata, ai danni di un cittadino nigeriano.

Nello specifico, dalla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, è emerso che la predetta avrebbe partecipato al ferimento della vittima, per poi rendersi irreperibile.

Tuttavia, gli investigatori del Commissariato di Torre Annunziata, nella serata odierna, sono riusciti a rintracciare la donna che, pertanto, è stata sottoposta a fermo di Polizia Giudiziaria e al termine delle incombenze di rito è stata associata presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente.