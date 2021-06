Torre Annunziata – Fanno resistenza al controllo, arrestata una coppia

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso Umberto I° all’angolo con via Giovanni Avallone a Torre Annunziata una coppia a bordo di un motociclo ed hanno accertato che il conducente era privo del casco protettivo, di patente di guida perché mai conseguita e di copertura assicurativa.

I due, insofferenti al controllo, hanno iniziato a dare in escandescenze inveendo contro i poliziotti, minacciandoli e aggredendoli fisicamente fino a quando, non senza difficoltà, sono stati bloccati.

T. M. e G. D. G., salernitani di 29 e 18 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale; inoltre, l’uomo è stato sanzionato per le violazioni del Codice della Strada e lo scooter è stato sottoposto a sequestro.