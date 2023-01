Torre Annunziata – Estorsione e spaccio, 17 arresti

In esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di 17 persone, indagate a vario titolo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comunica sparo, incentrata sul rione popolare “Poverelli” di Torre Annunziata.