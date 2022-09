Torre Annunziata – Esercita attività di rivendita auto abusivamente: sanzionato titolare

Ieri, a seguito di servizi espletati dalla Polizia di Stato finalizzati al controllo delle attività per il commercio dei veicoli, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, hanno attuato una serie di controlli sul territorio.

Inoltre, hanno accertato che una nota rivendita di veicoli usati esercitava l’attività imprenditoriale in modo abusivo da diversi anni per non aver mai comunicato l’inizio attività al Comune di Torre Annunziata e senza mai aver acquisito i rituali permessi.

Gli operatori hanno pertanto provveduto a sanzionare il titolare, un uomo di 45 anni, con contestuale segnalazione al Sindaco.