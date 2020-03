Torre Annunziata – Emergenza Coronavirus, sospeso il servizio di taxi collettivo

Al fine di evitare il diffondersi del contagio da Covid-19, il sindaco Vincenzo Ascione ha emanato un provvedimento che ordina, con effetto immediato, la sospensione del servizio di taxi collettivo sull’intero territorio cittadino fino a data da destinarsi, in quanto non esistono le condizioni per rispettare la distanza minima di un metro tra le persone.