Torre Annunziata – Emergenza Coronavirus, raggiunta quota zero contagi in città

Con la dodicesima guarigione registrata nella giornata odierna, Torre Annunziata raggiunge quota zero contagi da Coronavirus.

Sono 17 in totale i cittadini che hanno contratto il virus nella città oplontina. Cinque, invece, le persone decedute.

Intanto, da martedì 9 a venerdì 12 giugno, presso la sede comunale di via Provinciale Schiti, l’Asl ha effettuato i tamponi a tutto il personale docente e non docente degli istituti scolastici del comprensorio.