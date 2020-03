Torre Annunziata – Emergenza Coronavirus, pacchi alimentari per famiglie e cittadini indigenti

Il sindaco Vincenzo Ascione e l’assessore alle Politiche Sociali, Martina Nastri, hanno inviato una nota indirizzata ai sacerdoti delle parrocchie di Torre Annunziata.

«Al fine di sostenere, in questo periodo di particolare emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, famiglie e cittadini indigenti che non rientrano nella graduatoria dei beneficiari per la distribuzione dei pacchi alimentari – si legge nella nota –, i parroci che sono a conoscenza di famiglie e cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico, possono comunicarlo all’Ufficio di Segretariato Sociale del comune di Torre Annunziata al numero 081.53.58.605 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13), oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica segret.sociale@gmail.com, avente ad oggetto “Emergenza Covid-19: richiesta sostegno alimentare per famiglie e cittadini indigenti

In questo modo – concludono – sarà possibile aiutare anche i non aventi diritto ad accedere al sostegno alimentare. Ovviamente, fino all’esaurimento dei pacchi alimentari».