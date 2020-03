Torre Annunziata – Emergenza Coronavirus: nuova ordinanza che disciplina le modalità di vendita degli esercizi commerciali

Nuova ordinanza del sindaco Vincenzo Ascione sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il primo cittadino ha emanato un provvedimento che disciplina, fino al termine dell’emergenza sanitaria, le modalità di vendita a cui gli esercizi commerciali devono attenersi. E’ fatto divieto assoluto di esposizione e vendita di prodotti, alimentari e non, al di fuori delle attività commerciali, in particolar modo su pubblica strada. Inoltre, i commercianti che vendono generi alimentari, devono coprire o comunque schermare tutti i prodotti da banco non già imbustati e/o inscatolati.

L’ordinanza dispone anche la sospensione tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico finalizzate all’esposizione e/o vendita di merce alimentare e non.