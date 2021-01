Torre Annunziata – Emergenza Coronavirus: chiusura al pubblico di centri urbani, Villa del Parnaso e Villa Comunale

Ulteriori misure di gestione e contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha emanato un’ordinanza che stabilisce da sabato 23 a domenica 31 gennaio, dalle ore 11 alle ore 22, la chiusura al pubblico dei seguenti centri urbani:

– via G. Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I;

– viale G. Marconi e viale C. Colombo, nel tratto di strada compreso tra Largo L. Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare Santa Lucia.

E’ fatta salva la possibilità di attraversamento delle suddette strade per l’accesso ad esercizi commerciali ed abitazioni private. Vigerà, invece, il divieto assoluto di stazionamento.

Inoltre, sempre da sabato 23 a domenica 31 gennaio è stata disposta, dalle ore 05,00 alle ore 22, la chiusura al pubblico di Villa del Parnaso e della Villa Comunale.

L’ordinanza👇

https://bit.ly/2Y4Ab6p