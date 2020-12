Torre Annunziata – Emergenza Coronavirus: 38 nuovi casi, 74 guarigioni e un decesso

Sono 38 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Al contempo si registrano anche 74 guarigioni ed un decesso.

348 i cittadini attualmente positivi: 333 posti in isolamento domiciliare e 15 ricoverati.

Sale a 1.065 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 696 guarite e 21 decedute.

«L’Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un altro nostro concittadino – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Ai familiari della vittima va il nostro affettuoso pensiero in questo momento di grande dolore».