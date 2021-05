Torre Annunziata e comuni limitrofi – Controlli dei Carabinieri nelle attività commerciali. Due locali chiusi, molti in regola

I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno svolto in città e nei comuni limitrofi un servizio di controllo del territorio con decine di militari impiegati nelle aree ritenute più sensibili.

A Poggiomarino è stato sanzionato il titolare di un bar in Via Nuova San Marzano. Ha consentito la consumazione di alimenti e bevande anche l’orario consentito dalla normativa anticovid. L’attività rimarrà chiusa per qualche giorno. Stessa sorte per un bar nel comune di San Giuseppe Vesuviano. All’interno dei locali erano assembrate molte persone, quasi tutte senza mascherine. Molti altri locali controllati – bar e ristoranti – sono risultati in regola con le direttive imposte dalla norma.

Complessivamente 15 le sanzioni notificate nel comune di Torre Annunziata.

Durante il servizio sono stati controllati 31 veicoli e 52 persone