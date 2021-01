Torre Annunziata – Due persone denunciate e una sala giochi chiusa per 5 giorni

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino e nel quartiere Provolera dove hanno identificato 60 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllato 17 veicoli.

Durante l’attività, in corso Umberto I° i poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo un 49enne oplontino e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 18 cm; mentre, in via Vittorio Veneto, hanno controllato una 36enne oplontina accertando che si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e l’hanno denunciata per evasione.

Inoltre, in piazza Cesare Battisti gli agenti hanno constatato che una sala giochi era aperta oltre l’orario consentito e all’interno hanno sorpreso 5 persone intente a giocare a carte e le hanno sanzionate, insieme al titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per un importo totale di 2mila euro ed hanno disposto la chiusura dell’attività per cinque giorni anche perché non aveva adottato le misure idonee a garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Infine, sono state controllate 13 persone sottoposte agli arresti domiciliari.