Torre Annunziata – Droga: arrestato un 39enne e denunciati due giovani

.I controlli dei Carabinieri non hanno risparmiato l’area litorale di Torre Annunziata: 2 le persone denunciate (un 19enne e un 20enne) perché trovate in possesso di marijuana già suddivisa in dosi.

Ancora nella stessa cittadina, in Via Volturno, i carabinieri della locale sezione operativa hanno arrestato G.S, 39enne di Pompei già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare gli sono stati sequestrati 12 grammi di marijuana e 6 di cocaina. Pari a 910 euro la somma sequestrata perché ritenuta provento di spaccio.

Aveva ceduto un grammo di cocaina ad un “cliente “ una 45enne incensurata di Poggiomarino, arrestata per spaccio dai Carabinieri della stazione di Boscoreale. Nella sua abitazione un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento