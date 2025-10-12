Torre Annunziata – Detenzione di sostanze stupefacenti, fermato 52enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di P.S. di Torre Annunziata, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto circa 50 grammi di cocaina, 4 grammi di marijuana, 0,6 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina in forma di crack oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.