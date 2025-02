Torre Annunziata – Demolito manufatto abusivo in via Terragneta

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, che costituisce una delle priorità dell’azione di questa Procura della Repubblica, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal

Tribunale di Torre Annunziata, si è proceduto alla demolizione di un capannone abusivo ad uso industriale, composto da putrelle in ferro e coperto da lamiere zincate occupante una superficie di circa 400 mg.

Il manufatto demolito insisteva nel comune di Torre Annunziata alla via Terragneta s.n.c.

L’area sulla quale era stata realizzata l’opera abusiva è sottoposta ai seguenti vincoli:

– Vincolo paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ;

– Ricade nel Piano Territoriale Paesístico (P.T.P) dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. del 4

luglio 2002 ericadde nella zona “A.-1 Recupero delle Aree Industriali”;

– Ricade nella “Zona D – Industriale” (Area di Sviluppo Industriale) ed è assoggettata alle norme

tecniche di attuazione del piano ASI;

– ricade nella zona sismica 2 (media sismicità – Zona dove possono verificarsi forti terremoti),

secondo la classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania approvata con Delibera n.

5447 del 7 novembre 2002;

– ricade nella Zona Rossa, secondo la classificazione riportata nella pianificazione di emergenza per il

rischio vulcanico del Vesuvio, ai sensi della L.R. n. 21 del 10 dicembre 2003.

L’esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive disposte dall’autorità Giudiziaria rappresenta, per la

tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia ni chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni

ambientali violate, sia ni chiave preventiva, per l’efficacia dissuasiva nei confronti dell’abusivismo edilizio; nel caso di specie è stata data esecuzione ad una condanna relativa ad una sentenza risalente all’anno 2005.

Grazie anche all’incessante opera di sensibilizzazione posta in essere da questo Ufficio, al suddetta demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune interessato e della Cassa Depositi e Prestiti.