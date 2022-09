Torre Annunziata – Controlli sul territorio: un arresto e 5 denunce [I DETTAGLI]

Controlli alto impatto nel comune di Torre Annunziata. I carabinieri della locale compagnia hanno identificato 71 persone e ispezionato 37 veicoli.

In manette un 41enne di Torre Annunziata già noto alle forze dell’ordine. Dovrà scontare 4 anni e 10 mesi di reclusione per atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Salerno.

Denunciata una 56enne di Trecase. In casa due piante di marijuana di circa 1 metro.

Un uomo del 79, invece, risponderà di ricettazione. In un deposito a lui in uso 16 pannelli solari e 3 climatizzatori di dubbia origine.

Un 24enne di Boscotrecase è stato controllato in strada: i militari hanno trovato nelle sue tasche un coltellino a serramanico. Sarà denunciato per porto abusivo di armi. Due persone, invece, dovranno spiegare per quale motivo le loro rispettive abitazioni erano collegate abusivamente alla rete elettrica nazionale. A scoprirlo i carabinieri insieme a personale tecnico ENEL. Furto aggravato il reato ipotizzato. I controlli continueranno nei prossimi giorni.