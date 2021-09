Torre Annunziata – Controlli sul territorio: 95 persone identificate e 53 veicoli controllati, 5 gli scooter sequestrati

I Carabinieri del comando compagnia di Torre Annunziata stanno fornendo il massimo impegno nei servizi di controllo del territorio. 95 persone identificate e 53 veicoli controllati, 5 gli scooter sequestrati.

I militari dell’arma hanno effettuato dei posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga all’interno del quartiere del centro storico “Provolera”.

Denunciato a piede libero un 22enne. Nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1 fucile ad aria compressa, 1 scanner di frequenze radio, 1 rilevatore di microspie, 2 apparati GPS e 1 metal detector.

Denunciati per resistenza a pubblico ufficiale anche altre 2 persone che in due diversi episodi e a bordo dei rispettivi scooter non si sono fermati all’alt intimato dai carabinieri. Li accomuna la breve fuga ed il fatto che i militari li abbiano boccati poco dopo.