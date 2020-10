Torre Annunziata – Controlli nelle zone della movida, ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Piombiera e via Vittorio Veneto, zone interessate dalla “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 132 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllate 55 autovetture e contestate 6 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e intralcio alla circolazione.

In via Vittorio Veneto i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato due slot machine in un’attività priva di autorizzazioni ed hanno denunciato il titolare per esercizio di gioco d’azzardo; mentre, in via Piombiera, hanno denunciato il titolare di una sala giochi poiché raccoglieva scommesse in forma abusiva e un avventore per partecipazione a gioco d’azzardo.

Inoltre, cinque persone che si trovavano all’esterno di un locale sono state sanzionate per inosservanza del rispetto del distanziamento sociale.

Infine, sono state controllate 5 persone sottoposte agli arresti domiciliari.