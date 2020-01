Torre Annunziata – Controlli nelle aree della “movida”: giovani denunciati e 50enne arrestato

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del reggimento Campania hanno svolto controlli, ieri sera, nelle zone della movida oplontina, soprattutto in via Gino Alfani e sul lungomare Marconi.

Un 20enne e un 19 enne già noti alle forze dell’ordine sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio. Perquisiti, dopo che erano stati osservati in atteggiamento sospetto, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di marijuana divisi in dosi pronte ad essere spacciate.

I militari hanno inoltre beccato un evaso, un 50enne del luogo agli arresti domiciliari, che invece di essere in casa si intratteneva in piazza cesareo: è stato denunciato