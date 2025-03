Torre Annunziata – Controlli nel centro storico: una pusher arrestata

E’ notte a Torre Annunziata e i carabinieri della locale compagnia sono impegnati nel centro storico per contrastare lo spaccio di droga tra giovani.

Un ragazzo viene fermato e perquisito. Nelle sue tasche una dose di marijuana. Dalle indagini emerge che il pusher è in realtà una donna che abita proprio da quelle parti. I carabinieri fanno irruzione nell’appartamento della 59enne O.L., già nota alle forze dell’ordine.

In casa i carabinieri trovano e sequestrano 47 grammi di marijuana già pronte in dosi per la vendita al dettaglio.

La donna è stata arrestata ed è in attesa di giudizio.