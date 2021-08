Torre Annunziata – Controlli della polizia in città, ecco il bilancio

Nel fine settimana gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III°, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone e via Castello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 156 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, controllati 47 autoveicoli e 21 motoveicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per divieto di sosta.

Infine, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di alcuni appartamenti in un palazzo abbandonato in via D’Alagno, un revolver con 5 cartucce, una pistola calibro 7.65 con 3 cartucce e altre 10 munizioni di vario calibro e una bottiglia contenente 700 grammi circa di polvere esplosiva.