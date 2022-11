Torre Annunziata – Controlli della polizia in città, ecco il bilancio

Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare nelle vie Bertone, Roma, Castello, Vittime Innocenti di Camorra, Cuparella, in corso Vittorio Emanuele III e in piazza Imbriani.

Nel corso dell’attività sono state identificate 135 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllati 74 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; inoltre, è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa.

Infine, un uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato segnalato al Tribunale di Sorveglianza poiché sorpreso in compagnia di una persona con precedenti di polizia.