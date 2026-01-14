Torre Annunziata – Controlli della Polizia in città: due arresti

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nel comune di Torre Annunziata, gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area interessata, ed in particolare nei rioni “Annunziata”, “Poverelli”, “Penniniello” e “Provolera”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 320 persone, di cui 78 con precedenti di polizia, controllato 150 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 45 violazioni del Codice della Strada; sono stati, altresì, controllati 8 esercizi commerciali e 24 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Ancora, nell’ambito del medesimo servizio, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato un appartamento in uso ad un uomo a Torre Annunziata, dove, anche grazie al fiuto del cane antidroga “Naja”, hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di doppi vani e intercapedini create ad hoc, 10 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 800 grammi, due panetti ed un pezzo di hashish per un peso complessivo di 300 grammi circa, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e circa 2.300 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 37enne di Torre Annunziata, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, nel corso dell’attività, sempre i poliziotti del medesimo Commissariato e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno notato un’auto a bordo con un uomo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale il conducente, identificato poi per un 40enne stabiese, ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché non è stato raggiunto e bloccato; per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.