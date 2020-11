Torre Annunziata – Controlli al Parco Penniniello contro spaccio e abusivismo: ecco il bilancio

Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del IV Reparto Mobile, delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e di personale tecnico del Comune di Torre Annunziata, hanno effettuato un’operazione “alto impatto” nel Parco Penniniello per individuare e rimuovere manufatti abusivi e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività sono state identificate 83 persone di cui 35 con precedenti di polizia e controllati 57 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa.

Sono state contestate 2 violazioni del Codice della Strada per non avere al seguito la patente di guida e per circolazione con patente sospesa; inoltre, sono state elevate 5 sanzioni per inottemperanza alle misure anti Covid-19 nei confronti di altrettante persone allontanatesi dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo.

Infine, sono state rimosse porte e recinzioni in ferro poste abusivamente all’interno delle palazzine del rione, installate allo scopo di agevolare l’attività di spaccio.