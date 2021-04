Torre Annunziata – Contributi economici alle donne vittime di violenza

Un nuovo contributo economico per sostenere le donne vittime di violenza.

“Il Consorzio Proodos, che gestisce Il Centro Antiviolenza Eirene dell’Ambito Sociale N30 – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -, grazie ad una progettazione congiunta e strutturata proprio con l’Ambito di riferimento e alle possibilità offerte dalla Legge Regionale n. 34/2017, ha elargito contributi per affiancare le donne prese in carico in nuovi percorsi di vita per se stesse e i propri figli.

Un piccolo gesto che le accompagna in una nuova vita dove la violenza, gli abusi e i maltrattamenti lasciano definitivamente posto alla rinascita”.