Torre Annunziata – Continua l’azione di controllo del territorio dei Carabinieri nella città oplontina

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio incentrato nel comune di Torre Annunziata, su disposizione del Comando Provinciale di Napoli.

Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli sul rispetto delle norme anti-contagio da covid-19. I militari hanno eseguito controlli in 12 bar e pasticcerie del centro storico. 11 le sanzioni elevate a carico di clienti sorpresi nei pressi degli esercizi senza mascherina protettiva al seguito.

Un 37enne è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di marijuana per uso personale.

Diversi posti di controllo sono stati realizzati in varie zone della città. 82 persone e 56 veicoli sono stati controllati. Un 24enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente. Un 38enne è stato invece denunciato in quanto si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test.