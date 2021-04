Torre Annunziata – Colpito alla testa con un crick dopo una lite, muore 61enne

Tragedia a Torre Annunziata, dove un 61enne del posto è stato ucciso al culmine di una lite in via IV Novembre ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era intervenuto in difesa della figlia, che aveva litigato con il killer del padre per futili motivi di parcheggio in un garage. Quando il 61enne è intervenuto l’uomo lo ha colpito alla testa con un crick e si è dato alla fuga. Inutile la corsa in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri che sono sulle tracce dell’assassino.