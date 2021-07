Torre Annunziata- Chiama i Carabinieri perché il figlio la minaccia. Lui tenta di aggredirli armato di coltello: 45enne arrestato

I Carabinieri della stazione di torre annunziata hanno arrestato per violenza e resistenza a p.u. michele costa, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo e di sua madre. La donna, di 69 anni, aveva chiesto aiuto ai Carabinieri dopo le minacce subìte poco prima dal figlio.

Costa ha aggredito i militari e poi ha afferrato un coltello da cucina. I Carabinieri – con non poche difficoltà – fortunatamente sono riusciti a disarmare e a bloccare il 45enne.

L’arma è stata sequestrata e l’arrestato, illeso, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio. Uno dei 2 Carabinieri ha riportato traumi giudicati guaribili in 15 giorni.