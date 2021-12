Torre Annunziata/Castellammare – Tentata estorsione ad un sacerdote, in manette 49enne

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 49enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica.

Le attività d’indagine, svolte dai militari della Stazione Carabinieri di Castellammare di Stabia e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito di raccogliere a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di una tentata estorsione ai danni di un sacerdote di Castellammare di Stabia.

L’odierno arrestato avrebbe tentato di estorcere al parroco del denaro mentre si trovava in chiesa, pronunciando delle frasi minatorie nei suoi confronti e successivamente stringendo le mani intorno al collo del sacerdote, il quale aveva cercato di calmarlo e di riportarlo alla ragione opponendo il suo rifiuto alla richiesta estorsiva.

Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.