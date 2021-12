Torre Annunziata – Carabinieri tra la gente e nei rioni più sensibili: un arresto e 3 denunce

Ancora massima pressione dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata nel comune oplontino. Controlli a tappeto nei rioni ritenuti più sensibili ma anche vicinanza al cittadino con presidi nelle aree commerciali e pattuglie a piedi. Con le festività natalizie alle porte, i militari stanno garantendo una presenza visibile e rassicurante lungo le arterie della città, ora affollate da chi è in corsa all’acquisto degli ultimi regali.

Preziosa la collaborazione del Reggimento Campania, delle aliquote di Pronto Intervento di Napoli, del Nucleo Cinofili di Sarno e dei Carabinieri Elicotteristi.

In manette Rocco Mellone, 68enne del posto, arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata. Sconterà 4 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’ordine di esecuzione prende le mosse da un’attività di indagine condotta dai Carabinieri della sezione operativa locale nel 2016. Mellone è ora in carcere.

Denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio una 29enne del rione “Ex Deriver”, già nota alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione i militari hanno trovato marijuana e due contenitori contenenti residui di cocaina. E ancora un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 2 cellulari. Dovranno invece rispondere di furto due incensurati di Boscoreale, di 48 e 25 anni, sorpresi in auto con materiali di idraulica ed elettronica appena rubati in un negozio del centro città. Controllati durante un posto di controllo, sono stati denunciati. La merce è stata restituita.

Non mancano le sanzioni per greenpass. 3 le persone sorprese a bordo di mezzi pubblici senza la prevista certificazione.

2 i giovani segnalati alla Prefettura perché in possesso di droga per uso personale.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.