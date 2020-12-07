AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO RESIDENTI NEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Presentazione domanda “BUONI SPESA”
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AVVISO PER L’ADESIONE AL SISTEMA DI AIUTI ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID – 19 PER GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE) PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
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