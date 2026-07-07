Torre Annunziata – Bunker nel rione delle carceri, i controlli dei Carabinieri nell’ex roccaforte Gionta

Rione delle carceri e bunker. Torre Annunziata, il controllo del territorio passa anche dai locali utilizzati dai latitanti per sfuggire alle forze dell’ordine.

I carabinieri della compagnia, del nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ne hanno scovati due tra i palazzoni del “quadrilatero” un tempo roccaforte del clan Gionta.

All’interno un letto con lenzuola e un televisore.

Non solo bunker.

Durante il servizio che ha visto le luci dei lampeggianti illuminare di blu il centro storico, i militari hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso.

E ancora 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema DVR per tenere d’occhio i dintorni ed evitare sorprese.