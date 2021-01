Torre Annunziata/Boscoreale – Controlli della Polizia: ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del “parco Penniniello”, del “Parco Poverelli” e dell’area “Cuparella” a Torre Annunziata e all’interno del complesso edilizio “Piano Napoli” in via Settetermini a Boscoreale dove hanno identificato 318 persone e controllato 162 veicoli.

Nel corso dell’attività sono state contestate 7 violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta, per mancanza dei documenti di circolazione e per mancata precedenza, elevando sanzioni per un totale di circa 1000 euro.