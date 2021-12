Torre Annunziata – Bloccato mentre tentava di sfondare la porta di casa dell’ex compagna, arrestato stalker 29enne

A Torre Annunziata i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per atti persecutori un 29enne del posto.

La gazzella dell’Arma – allertata dal 112 – è intervenuta presso l’abitazione di una donna che aveva chiesto aiuto. La vittima si era chiusa in casa e il 29enne pretendeva di entrare. Già in passato la donna aveva denunciato atteggiamenti simili da parte dell’ex compagno ma questa volta l’uomo sembrava avere intenzioni più pericolose.

I Carabinieri salgono le scale e si trovano il 29enne mentre tenta di sfondare la porta con calci e pugni. Non è stato semplice bloccarlo ma i Carabinieri sono riusciti ad arrestarlo.

In Caserma la donna ha raccontato ai militari altri episodi di violenza mai denunciati caratterizzati da minacce di morte.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.