Torre Annunziata – Auto si schianta contro la rotonda dinanzi al Tribunale: ferito il conducente

Paura a Torre Annunziata, dove un’auto si è schiantata contro la rotonda dinanzi al Tribunale per poi ribaltarsi. Nell’impatto la vettura ha travolto i tavolini e le tende di un bar all’angolo della rotonda stessa. L’uomo alla guida della vettura sarebbe ferito in maniera non grave. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.