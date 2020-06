Torre Annunziata – Assunzioni autisti, operatori ecologici ed addetti alle pulizie, ecco i bandi

I bandi di concorso, disponibili nella sezione del sito primaverata.it nella sezione “Lavora con noi”, relativi all’assunzione di autisti, operatori ecologici ed addetti alle pulizie, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi n. 49, in data 26/06/2020.

Tutti i candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando una piattaforma online il cui link sarà disponibile sul sito ufficiale della Prima Vera SRL e sul portale istituzionale del comune di Torre Annunziata, a partire dalle ore 00:01 del 27/06/2020 fino alle 23:59 del 26/07/2020, termine ultimo per presentare la domanda.

I candidati, purché in possesso dei requisiti richiesti, potranno concorrere per più procedure.

Non sono ammesse altre forme di produzione e invio di domande di partecipazione ai concorsi.

Nei prossimi giorni saranno altresì attivati dei canali di comunicazioni dedicati all’assistenza, ai quali sarà possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.

