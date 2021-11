Torre Annunziata- Alto impatto: controllate 27 persone agli arresti domiciliari

Alto impatto a Torre Annunziata.

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata e in particolare in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello e via Settetermini.

Nel corso dell’attività sono state identificate 129 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllati 70 veicoli e contestate tre violazioni del Codice della Strada per veicolo circolante con targhe non rifrangenti e per divieto di sosta e fermata; infine, sono state controllate 27 persone sottoposte agli arresti domiciliari.