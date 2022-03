Torre Annunziata- Alto impatto: 162 persone identificate, sequestrate 4 slot abusive

Alto impatto a Torre Annunziata.

Giovedì gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settembrini, via Vittorio Veneto e via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 162 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, controllati 64 veicoli e 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, i finanzieri hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale nel Rione Poverelli dove hanno sequestrato 4 slot machine abusive perché non collegate alla rete e una macchina cambia banconote utilizzata per il gioco d’azzardo.